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رئيس زيمبابوي يتعهد بإجراء انتخابات في يوليو المقبل

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رئيس زيمبابوي يتعهد بإجراء انتخابات في يوليو المقبل
Reuters Denis Balibouse
رئيس زمبابوي الحالي إمرسون منانغاغوا
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أعلن إمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي الجديد أن بلاده ستجري انتخابات بحلول يوليو/تموز المقبل، وأنه سيحترم النتيجة إذا فازت بها المعارضة.

وقال منانغاغوا (75 عاما) قال في كلمته أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "منحت موغابي مزايا مربحة جدا، لكن لم أمنحه الحصانة من المحاكمة".

وتولى منانغاغوا السلطة بعدما أطاح الجيش بروبرت موغابي.

صفقة الاستقالة

وتحدثت المعلومات الرسمية أن موغابي (93 عاما)، أنه وبحسب صفقة عقدها مع السلطات الجديدة مقابل تنحيه عن السلطلة فقد منحته ستة حراس شخصيين على الأقل، وسائقين اثنين، وسكرتيرتين، بالإضافة إلى مساعدين اثنين، ومكتب لخدمته، في أي منطقة يختارها في العاصمة هراري، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

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وكان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي قد استقال في رسالة مكتوبة إلى البرلمان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن أن قراره كان طوعيا، وأنه اتخذه لتحقيق انتقال سلس للسلطة.

المصدر: وكالات

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