هذا ما جناه موغابي مقابل الاستقالة بعد 3 عقود في السلطة

نشرت السلطات في زمبابوي معلومات رسمية حول الامتيازات، التي منحتها للرئيس المستقيل روبرت موغابي.

وتحدثت المعلومات الرسمية أن موغابي البالغ من العمر 93 عاما، سيتمتع بستة حراس شخصيين على الأقل، وسائقين اثنين، وسكريتيرين، بالإضافة إلى مساعدين اثنين.

كما سيتم تخصيص مكتب لخدمة موغابي، في أي منطقة يختارها في العاصمة هراري.

وفي حال أراد موغابي إقامة خاصة، سيكون له ذلك، على مساحة لا تتجاوز 5 آلاف متر مربع، وتحتوي على 5 غرف نوم، وجناح للضيافة فيه 3 غرف نوم، ومسبح، ومرآبين، بالإضافة إلى طاقم عمال يتكون من 3 أشخاص، وبستانيين اثنين، وطباخين، ونادلين. وقد نشرت هذه الامتيازات في قسم القوانين في نشرة الحكومة الرسمية.

وتقدم الرئيس الزمبابوي روبرت موغابي باستقالته في رسالة مكتوبة إلى البرلمان، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأعلن فيها أن قراره كان طوعيا، وأنه اتخذه لتحقيق انتقال سلس للسلطة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي