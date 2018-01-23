شرطة لندن تجلو مئات السكان إثر تسرب غازي

أسفر تسرب كبير للغاز في وسط العاصمة البريطانية لندن عن إغلاق محطة "تشيرينغ كروس" للسكك الحديدية وإجلاء المئات من فنادق وملهى ليلي قرب مكان التسرب.

وقالت هيئة الإطفاء في لندن، إنها "تلقت اتصالا بعد منتصف الليل"، وتتعامل مع أنبوب رئيسي يتسرب منه "غاز طبيعي بمستويات عالية"، كما قامت الشرطة بإغلاق طريق "ستراند" الحيوي الذي يؤدي إلى ميدان الطرف الأغر في قلب العاصمة البريطانية، ونصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

ودفعت الحادثة الشرطة إلى إجلاء 1450 شخصا من فنادق وملهى "هيفن" الليلي.

من جهتها، ذكرت إدارة شبكة السكك الحديدية، أن محطتي "تشيرينغ كروس" و"وترلو إيست" ستظلان مغلقتين على أن يتم تحويل بعض الخدمات إلى محطات أخرى.

وقالت إدارة الخطوط الجنوبية الشرقية إنه "من المتوقع استئناف خدمات القطارات بحلول ظهر الثلاثاء".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي