تايوان: لا نستبعد احتمال هجوم من الصين

أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، أنها لا تستبعد احتمال مهاجمة الصين لبلادها، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين الجانبين وتكثيف بكين مناوراتها العسكرية حول تايوان.

وقالت تساي خلال مقابلة مع التلفزيون التايواني في ردها عن سؤال حول احتمال شن الصين هجوما على بلادها: "ما من أحد يمكن أن يستبعد هذا الاحتمال. نحتاج لأن نرى إن كان واضعو السياسات هناك عقلاء أم لا".

وتابعت تساي: "عندما تنظر إلى الأمر (العلاقة بين البلدين) من منظور إقليمي، يتحتم على أي واضع سياسة عاقل أن يفكر بعناية شديدة فيما إذا كان شن حرب خيارا من ضمن الخيارات".. "عندما تواجه حكومتنا مقاومة وضغطا من الصين، فحتما سنجد طريقة في المقاومة.. وهذا شيء مهم جدا".

وفيما يتعلق بالأنشطة العسكرية الصينية التي تجوب المياه حول تايوان، قالت تساي: "جيشنا يراقب كل شاردة وواردة في نطاق متابعته".

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تجدر الإشارة إلى أن بكين تعتبر تايوان "إقليما مارقا"، وذلك منذ انتخاب الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال تساي رئيسة قبل عامين.

وتقول الصين إن تساي تسعى لإعلان استقلال الجزيرة، وهو ما تعتبره بكين خطا أحمر بالنسبة لها، بالرغم أن رئيسة تايوان أعلنت في أكثر من محفل أنها تسعى لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه وإنها ملتزمة بالحفاظ على السلام.

المصدر: رويترز

أحمد باديان