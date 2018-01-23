زلزل عنيف قبالة سواحل إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا عنيفا شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية الثلاثاء.

وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد نحو 104 كيلومترات غربي مدينة سوكابومي وعلى عمق 33 كيلومترا.

وتسبب الزلزال بحالة من الذعر لدى السكان الذين أخلوا منازلهم وانتشروا في الشوارع المجاورة على وجه السرعة.

وتسبب الزلزال أيضا في اهتزاز بعض المباني في العاصمة جاكرتا التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن موقعه، في حين لم ترد تقارير فورية عن قوع خسائر في الأرواح.