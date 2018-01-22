مقتل جندي تركي خلال عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية

أعلن الجيش التركي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده خلال عمليته العسكرية "غصن الزيتون" التي يشنها في عفرين شمالي سوريا.

وقالت هيئة الأركان التركية في بيان إن قوات تابعة لها، خاضت اشتباكات مع مسلحي "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" و"داعش"، جنوب شرق قرية "غُل بابا" بولاية كليس جنوبي البلاد، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي تركي، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.

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وتجري تركيا حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمالي سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول + وكالات

أحمد باديان