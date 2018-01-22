واشنطن تعتزم إرسال فريق إلى أوروبا لبحث تعديل الاتفاق النووي مع إيران

أفادت مصادر إعلامية، استنادا إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن واشنطن تخطط لإرسال فريق دبلوماسي لأوروبا لبحث الاتفاق النووي مع إيران ومواجهة أنشطتها في الشرق الأوسط.

وأوضح تيلرسون أن الفريق سيبحث في كيفية تعديل العيوب في الاتفاق النووي".

وكان موضوع اتفاق إيران النووي يتصدر أجندة لقاء تيلرسون مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعربت خلاله عن تمسك بريطانيا بالاتفاق.

وطرح الأسبوع الماضي في الكونغرس الأمريكي مشروع القانون بشأن تغيير شروط الاتفاق مع طهران.

ويقضي مشروع القانون بتشديد شروط الصفقة التي وصفتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "سيئة" ودعا إلى إعادة النظر فيها أو خروج واشنطن منها.

المصدر" "انترفاكس"

ألكسندر توميلين