حضور عربي لمراسم تنصيب جورج ويا رئيسا لليبيريا

أدى الرئيس الليبيري المنتخب جورج ويا، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد، خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها إيلين جونسون سيرليف.

واتسمت مراسم التنصيب بحضور ممثلين عن زعماء وملوك عرب، وعدد من رؤساء البلدان الإفريقية، بينهم الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، والغاني نانا أكوفو ٱدو، إلى جانب بعض اللاعبين الدوليين السابقين، بينهم الكاميروني صامويل إيتو.

وذكرت "جريدة الرياض" السعودية، أن الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك سلمان وصل إلى ليبيريا لحضور المراسيم نيابة عن العاهل السعودي.

Reuters Thierry Gouegnon

في المقابل مثّلت موريتانيا في المراسم الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج خديجة امبارك.

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وحضر عن المغرب بتكليف رسمي من الملك المغربي محمد السادس، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، للمشاركة في المراسم، أما مصر فقد مثلها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن جورج ويا، (51 عاما)، لاعب كرة قدم مشهور، وهو الإفريقي الوحيد الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ القارة السمراء بحصوله على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995، وانتخب رئيسا لليبيريا بداية العام 2018.

المصدر: وكالات

أحمد باديان