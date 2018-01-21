السيسي يبعث برقية تهنئة لنظيره الليبيري

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة تهنئية لنظيره الليبيري جورج ويا، نقلها إليه إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وبحسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية فإن محلب أوصل برقية تضمنت تهنئة للرئيس الليبيري بمناسبة توليه الرئاسة وكذلك دعوته لزيارة مصر.

واستعرض الجانبان في لقائهما العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو تحقيق الشراكة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات.

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بدوره أعرب الرئيس الليبيري عن تقديره لتهنئة السيسي، مشيدا في الوقت ذاته بعمق العلاقة التي تربط البلدين وتقدير شعبه وحكومته لمصر ومواقفها الداعمة لليبيريا في الأزمات التي شهدتها، ووعد أن تكون القاهرة ضمن أولى جولاته الخارجية تلبية لدعوة السيسي.

تجدر الإشارة إلى أن جورج ويا، (51 عاما)، لاعب كرة قدم مشهور، وهو الإفريقي الوحيد الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في صفحات تاريخ القارة السمراء بحصوله على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995، وانتخب رئيسا لليبيريا بداية العام الجديد 2018.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان