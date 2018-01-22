تركيا.. تعليقات على عملية عفرين تتسبب باعتقال أصحابها

أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان اعتقال 24 شخصا بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملية العسكرية في عفرين شمالي سوريا.

ولم يذكر بيان الوزارة تفاصيل الاعتقالات، إلا أن وكالة الأناضول الرسمية أفادت في وقت سابق بأن الادعاء في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد أصدر أوامر باعتقال 17 شخصا نشروا عدة مواد على الإنترنت "لتحريض مواطنين من أصول كردية وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع".

وأضافت الوكالة التركية أن الشرطة صادرت بندقية ومسدسا وذخيرة في مداهمات على صلة بالأمر في ديار بكر.

من جانب آخر أشارت الوكالة إلى أن السلطات تحقق أيضا بشأن رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العملية العسكرية يعتقد أن نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي (المتعاطف مع الأكراد) أرسلاها، إحداها رسالة من المتحدث باسم الحزب أيهان بيلجان.

وكشفت الوكالة أن تحقيقا يجري مع بيلجن بتهمة إثارة العداء والكراهية لإرساله "تغريدة" قال فيها إن هجوم أنقرة على عفرين قد يؤدي إلى حرب أهلية.

وجاءت هذه الخطوات بعد أن فرقت الشرطة التركية أمس احتجاجات موالية للأكراد في العاصمة أنقرة وكبرى مدن البلاد إسطنبول واعتقلت ما لا يقل عن 12 متظاهرا.

المصدر: رويترز

علي جعفر