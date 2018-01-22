ماليزيا تعتقل شخصين على صلة بـ"داعش"

أعلنت الشرطة الماليزية اعتقال رجلين يعتقد أنهما على صلة بتنظيم "داعش"، حاول أحدهما قتل رهبان بوذيين بسكين في العاصمة كوالالمبور.

وجاء اعتقال الشخصين عقب غارتين منفصلتين، على خلفية معلومات استخباراتية تشتبه في تخطيطهما لأعمال عنف والترويج لأيديولوجية تنظيم "داعش".

وجرى اعتقال أحد المتهمين وهو إندونيسي الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه تجول في حي مزدحم بالعاصمة كوالالمبور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحثا عن رهبان بوذيين لقتلهم انتقاما للروهينغا في ميانمار الذين يمارس بحقهم العنف.

وقال محمد فوزي هارون وهو مفتش شرطة في بيان: "محاولات المعتقل فشلت بفضل جهود رجال الأمن، وقد صودرت سكين كان يحملها معه خلال المداهمة".

واعتقلت الشرطة المتهم الثاني وهو ماليزي يعمل في مدرسة دينية خاصة في ديسمبر/كانون الأول الماضي للاشتباه في تخطيطه لمهاجمة أماكن ترفيه وسرقة أو خطف أو قتل أشخاص من غير المسلمين.

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يذكر أن ماليزيا اعتقلت خلال السنوات الماضية مئات الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة.

وتعيش ماليزيا الدولة الآسيوية التي تقطنها غالبية مسلمة حالة تأهب قصوى، منذ أن شن مسلحون هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا المجاورة لماليزيا في يناير/كانون الثاني عام 2016.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي