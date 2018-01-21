مدريد تطالب بمذكرة توقيف دولية بحق زعيم كتالونيا

طلبت النيابة العامة الاسبانية من القاضي المكلف بالتحقيق بشأن انفصال كتالونيا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السابق للإقليم كارليس بوتشيمون، في حال غادر إلى الدنمارك.

وجاء في بيان النيابة العامة: "في حال توجه الزعيم الانفصالي الموجود حاليا في بلجيكا إلى الدنمارك، فإن النيابة ستطلب من قاضي التحقيق في المحكمة العليا تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية، ومطالبة السلطة القضائية الدنماركية بتوقيف المتهم".

وبحسب كتلته النيابية "معا من أجل كتالونيا" (يمين وسط)، من المفترض أن يشارك بوتشيمون الاثنين في حلقة نقاش في جامعة كوبنهاغن بعنوان "كتالونيا وأوروبا على مفترق الديمقراطية".

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ويأتي المؤتمر في خضم المفاوضات التي تجري لاختيار رئيس لكتالونيا، عقب الانتخابات الإقليمية التي جرت في الـ21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحصدت المعارضة فيها أكثرية مطلقة في البرلمان.

ومن المتوقع أن يعين رئيس البرلمان الكتالوني الاثنين مرشحا يقترحه على النواب لرئاسة الإقليم، بهدف إجراء مناظرة يليها تصويت نهاية الشهر.

وبوتشيمون، هو المرشح الرئيسي، لكنه يريد تسلم الحكم من الخارج لتفادي توقيفه عند عودته إلى الأراضي الإسبانية، الأمر الذي حذرت منه مدريد.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي