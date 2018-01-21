نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مساء اليوم إلى إسرائيل، في إطار جولة إقليمية شملت مصر والأردن.

واستقبل ياريف ليفين وزير السياحة الإسرائيلي بينس في مطار بن غوريون في تل أبيب، دون أن يدلي بأي تصريح للصحفيين قبل التوجه إلى القدس.

وتعتبر جولة بينس في المنطقة هي الأرفع لمسؤول أمريكي منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في الـ6 ديسمبر/كانون الأول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ووعد بالبدء بنقل مبنى سفارة بلاده إلى القدس.

ومن المقرر أن يبدأ زيارته الاثنين بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أن يلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي وسط مقاطعة النواب العرب له.

ولن يلتقي المسؤول الأمريكي، خلال زيارة تستمر يومين، أيا من القيادات الفلسطينية، التي امتنعت عن مقابلته.

وكان من المقرر أساسا أن تتم الزيارة في ديسمبر/ كانون الأول لكنها تأجلت بعد احتجاجات من جهات سياسية ودينية عربية من المسلمين والمسيحيين على قرار ترامب حول بالقدس، الذي شذّ عما دأبت عليه السياسة الأمريكية لعشرات السنين وكان سببا في انتقادات شديدة من حلفاء واشنطن.

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المصدر: رويترز

علي جعفر