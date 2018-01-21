بنس: أنا والعاهل الأردني متفقان على اختلاف وجهات النظر بشأن القدس

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إنه والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "اتفقا على أنهما مختلفان" على قرار ترامب بشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاءت تصريحات بنس أثناء تفقده قوات أمريكية داخل قاعدة عسكرية عند الحدود السورية الأردنية في خضمّ زيارته للأردن.

وقال بنس في كلمته للجنود الأمريكيين إن إدارة ترامب لن تستأنف المناقشات مع المشرعين الديمقراطيين حول "الهجرة غير المشروعة"، قائلا: "سنطالبهم بإعادة عمل الحكومة.. في الحقيقة لن نستأنف المفاوضات بشأن الهجرة غير المشروعة قبل استئناف أعمال الحكومة ومنحكم، أنتم أيها الجنود وأسركم، الرواتب والحوافز المالية التي تحصلون عليها".

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يذكر أن العاهل الأردني أبلغ نائب الرئيس الأمريكي بأنه يتطلع إلى أن تعيد واشنطن بناء الثقة من خلال التحرك صوب حل الدولتين بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأردن يعتبر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "مصدرا رئيسيا يهدد الاستقرار".

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان