مايك بينس: واشنطن ستدعم حل الدولتين

أبلغ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة السبت أن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين إذا وافق الطرفان.

ويزور بنس مصر في أول محطة له في إطار جولة تتضمن أيضا زيارة كل من الأردن وإسرائيل.

وقال بنس في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة باستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. أصغينا باهتمام للرئيس السيسي الذي وصف اعتراضه على قرار ترامب بأنه "خلاف بين الأصدقاء".

وذكر بنس أنه أكد للسيسي التزام واشنطن بالحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وأنها لم تصل بعد إلى قرار نهائي إزاء الحدود بين الطرفين، قائلا: "تصوري أنه اطمأن لهذه الرسالة".

بدوره أشار السيسي حسب بيان للرئاسة المصرية إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن مصر لن تدّخر جهدا في دعم هذه التسوية.

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كما بحث بنس مع السيسي قضية أمريكيين اثنين مسجونين في مصر منذ 2013 والإصلاحات المصرية التي تفرض القيود المنظمات غير الحكومية.

وتعهد بنس للسيسي بدعم الولايات المتحدة الحازم لمصر في حربها ضد المتشددين الإسلاميين، وقال إن العلاقات بين البلدين صارت في أقوى حالاتها بعدما شهدت فترة من الفتور، معربا عن "تكاتف واشنطن معك مصر في الحرب ضد الإرهاب".

ويتوجه بنس من القاهرة إلى الأردن حيث من المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ليختتم جولته بزيارة إسرائيل ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالات

رويترز