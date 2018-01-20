جنوب إفريقيا.. الحزب الحاكم بصدد إقالة الرئيس زوما

نقلت وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم رفض التعليق على تقرير ذكر أن لجنته التنفيذية تعتزم إجبار رئيس البلاد جاكوب زوما على الاستقالة.

وذكرت محطة (إي.إن.سي.إيه) الإخبارية، أن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب قررت مطالبة زوما بالاستقالة، وإذا رفض فستجبره قيادات الحزب الستة القوية على التنحي، فيما لم تذكر المحطة مصادر تلك الأنباء.

ونقل موقع (نيوز24) الإخباري على الإنترنت، عن عضو في اللجنة التنفيذية قوله: "القرار اتخذ بالإجماع".

وقالت متحدثة باسم الحزب، ردا على سؤال صحفيين عن طلب الاستقالة من زوما: "لا يمكننا أن نؤكد شائعات عن أشياء لا نعرفها.. اللجنة التنفيذية أصدرت بيانا عن مجمل المناقشات".

ولا يزال الرئيس يحظى بالدعم من أحد أفرع القيادة في الحزب، لكن كثيرين في الحزب يقولون إنه "لطّخ صورة أقدم حركات التحرر في أفريقيا"، وتشير تقارير إلى تباطؤ اقتصاد البلاد إلى ما يقارب الجمود في عهده.

وخلف سيريل رامافوسا زوما في زعامة الحزب الحاكم الشهر الماضي، مما يجعله المرشح المحتمل في رئاسة البلاد، عقب انتهاء فترة الولاية الرئاسية الثانية لزوما العام المقبل.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي