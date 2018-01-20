مصرع 17 شخصا باندلاع حريق داخل مصنع في الهند

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم باندلاع حريق داخل مصنع للألعاب النارية في العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

ونقلت صحيفة Indian Express عن ممثلي دائرة الإطفاء قولهم إن الحريق انتقل من المصنع إلى مبنى آخر مجاور. ويجري العمل على تحديد أسباب الحادث.

وكان 14 شخصا قد لقوا حتفهم، وأصيب نحو 10 آخرين، نتيجة حريق شب في مكاتب مركز "Kamala Mills " في عاصمة ولاية ماهاراشترا في الهند.

المصدر: وكالات

إياد قاسم