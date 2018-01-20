الصين.. أبراج عملاقة تشفط السموم من الهواء!

ذكرت صحيفة " South China Morning Post" الصينية، الناطقة باللغة الإنجليزية أن فوهة عملاقة شوهدت في مدينة "شان" شمالي غرب الصين لتنقية الهواء من سحب الغبار المنبعثة من المصانع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصممي البرج الفوهة، إن ارتفاعه يبلغ 100 متر، وهو فريد من نوعه في العالم من حيث البنية والفعالية.

ويعمل النظام في برج التنقية على تنظيف الهواء المشبع بالغبار الذي يسخن جراء أشعة الشمس، بحيث يُسحب إلى البرج في المناطق السفلى منه ويدفع به للأعلى ليمر بعدة مصاف ويخرج من فوهة البرج العليا نظيفا.

ووفقا للصحيفة، فإن مدينة شان تعد واحدة من أكثر 10 مدن صينية تلوثا. وبعد قيام خبراء من معهد أبحاث متخصص بالبيئة تابع للأكاديمية العلمية الصينية، بفحص النتائج العملية لبرج التنقية، توصلوا إلى أن العاملين على البرج تمكنوا بفضل التقنيات المستخدمة بتنقية مساحة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع خلال عدة أشهر.

وأشار تقرير خبراء الأكاديمية العلمية الصينية إلى أن حجم الهواء النقي الذي طرحه البرج في الوسط المحيط منذ تشغيله، يقدر بـ 10 آلاف متر مكعب، وأن المشروع سيعمم في حال ثبت جدواه على بقية المدن التي تعاني من تلوث الهواء.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة