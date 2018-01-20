فرنسا تنعى أحد أشهر طهاتها

نشر وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولون على صفحته في "تويتر" تغريدة نعى فيها الطباخ الفرنسي بول بوكوس، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 91 عاما.

وكتب كولون في تغريدته: "بول بوكوس ميت، فن الطهو في حداد.. السيد بول، كان يمثل فرنسا ببساطته وكرمه وتميزه".

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن بوكوس أسس في سبعينات القرن الماضي مع مجموعة طهاة ما عرف بـ"المطبخ الفرنسي الحديث"، والذي تميز بثورته على المطبخ التقليدي، واعتماده على مكونات أقل من ناحية السعرات الحرارية.

وكسب الطباخ الراحل شهرته العالمية في ثمانينات القرن المنصرم، بعد أن أسس سلسلة من المطاعم، وأنشأ في عام 1987 واحدة من أشهر مسابقات الطهي في العالم هي: "بوكوس دي أو".

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي