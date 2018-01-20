صرب يطلبون بنشر قوات روسية في كوسوفو

طالبت "رابطة الصرب" الموالية لروسيا، السلطات في بلغراد بإطلاق مباحثات مع موسكو والطلب منها نشر قوة حفظ سلام روسية في كوسوفو.

وذكر رئيس الرابطة الكسندر دجوردجيف، أن بعثة الأمم المتحدة وقوات بعثة EULEX( التابعة للاتحاد الأوروبي) " لم تتمكن من حماية الشعب الصربي من أعمال الإرهابيين الألبان، على الرغم من أن دورها الأساسي يكمن بالذات في الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان سلامة السكان".

ودعا دجوردجيف سلطات بلاده لاستخدام حقها، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، ونشر 999 عسكريا صربيا فى كوسوفو.

ويرى هذا السياسي أن نشر قوة حفظ سلام روسية " سيمنع عمليات قتل الصرب بشكل متوحش وتدمير ممتلكاتهم".

ودعا دجوردجيف، السلطات التنفيذية والتشريعية في صربيا لمناشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانضمام إلى عملية تسوية الأزمة، وفقا لنموذج حل النزاع في سوريا، والتوقيع على اتفاقية روسية – صربية حول ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد ازدياد التوتر في كوسوفو بعد اغتيال أوليفر أيفانوفيتش، أحد زعماء حزب " الحرية والديمقراطية والحقيقة" الصربي في كوسوفو.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين