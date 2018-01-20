تويتر يواصل صيد الحسابات "المرتبطة بروسيا"

أعلنت شبكة تويتر الجمعة عن إغلاق أكثر من 1000 حساب مشبوه جديد مرتبط بوكالة دعاية رقمية "ذات علاقة بروسيا"، يشتبه بأنها سعت للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2016.

وذكر تويتر، أنه كشف وحجب 1062 حسابا إضافيا تعود لوكالة أبحاث إنترنت مرتبطة بروسيا، ليصل عدد الحسابات المغلقة إلى 3814 حسابا.

وأضاف أن تلك الحسابات نشرت خلال حملة الانتخابات 175993 تغريدة، 8.4% منها كانت تتعلق بالانتخابات.

Update on our ongoing review into the 2016 U.S. election, including informing people who interacted with malicious content, examples of such content, and how we continue to build a safer and more secure platform👇https://t.co/JTE7Lxz6GS — Twitter Public Policy (@Policy) January 19, 2018

وأضاف أنه بالرغم من أن ذلك لا يزيد عن نحو 0.016 ٪ فقط من إجمالي الحسابات على تويتر، إلا أن "أي نشاط من هذا القبيل يمثل تحديا للمجتمعات الديمقراطية في كل مكان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على هذه المسألة الهامة".

وقال تويتر إنه وجه إخطارات إلكترونية لأكثر من 677 ألف من الرواد الذين تعاملوا بشكل أو بآخر مع تلك الحسابات.

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وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي منذ أشهر انتقادات تتهمها بأنها تحولت رغما عنها إلى منصّات لحملة دعائية مصدرها روسيا خلال الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، التي انتهت بفوز الجمهوري دونالد ترامب.

ويحقّق الكونغرس الأمريكي ومدع خاص في احتمال تدخّل روسيا في الانتخابات، في حين ترفض موسكو بشكل قاطع هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات

متري سعيد