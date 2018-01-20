كم ثمن العشاء مع ترامب؟

يحيي منتجع مارالاغو في فلوريدا في الـ20 من يناير حفل استقبال في الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يبدأ سعر أرخص التذاكر لحضور الحفل من 100 ألف دولار لشخصين.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن المبلغ المذكور يسمح لشخصين تناول وجبة غداء والتقاط صورة تذكارية واحدة مع ترامب.

وأضافت أن جلوس شخصين وراء طاولة ترامب المستديرة يساوي حسب قائمة الأسعار 250 ألف دولار.

وفي نوفمبر الماضي قال ترامب للصحفيين إنه يفضل هذا الشهر للاحتفال بمرور عام على انتخابه كرئيس للولايات المتحدة لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب جولته على بعض دول آسيا.

وأشارت بلومبرغ إلى أن مقدم الحفل سيكون رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رومني ماكدانيل وسيساعده في ذلك رجل الأعمال ستيف وين.

وذكرت صحيفة The Hill أن ترامب وعقيلته ميلانا سيقضيان عطلة الأسبوع في المنتجع.

وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه يمكن الفوز ببطاقة لحضور العشاء، عن طريق المشاركة في يانصيب بين الذين تبرعوا لدعم الرئيس الأمريكي في عام 2017 بمبلغ لا يقل عن 3 دولارات.

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وكانت مؤسسة Trump Victory قد أشرفت العام الماضي على جمع التبرعات المذكورة التي بلغ مجموعها 11.1 مليون دولار.

المصدر: ميل رو

ادوارد سافين