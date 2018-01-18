ترامب يصدر قائمة الفائزين في مسابقة "الفقاعات الإعلامية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه منح الجوائز التي وعد بها لوسائل "الإعلام الكاذبة"، وأعلن عن قائمة الأسماء التي تصدرت هذه المسابقة.

وكتب ترامب: "هنا الفائزون في مسابقة "الفقاعات الإعلامية"، مرفقا تغريدته برابط إلكتروني على موقع الحزب الجمهوري.

وأضاف أنه "على الرغم من التغطية الفاسدة، وغير المؤكدة في وسائل الإعلام، فهناك الكثير من المراسلين الرائعين المحترمين والكثير من الأخبار الجيدة التي يمكن للشعب الأمريكي أن يفخر بها".

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

وتصدر قائمة الفائزين، بول كروغمان الصحفي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، وصاحب عمود في "نيويورك تايمز"، المعروف بدعمه للحزب الديمقراطي، وذلك على نبوءته في ليلة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016 بأن الأسواق لن تنجو من انتخاب ترامب.

وحل في المركز الثاني، الصحفي براين روس الذي تم إقصاؤه عن قناة "أيه بي سي نيوز" لنشره أخبارا كاذبة عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب شبكة "سي إن إن" الأمريكية التي قالت إن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر تلقى عرضا من موقع ويكيليكس لكشف وثائق من بريد الحزب الديمقراطي قبل نشرها.

وذهب المركز الرابع إلى مجلة التايم لما أفادت به بأن ترامب قد أمر بإزالة تمثال مارتن لوثر كينغ المدافع عن حقوق الأمريكيين الأفارقة من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وعلى اتهامها لترامب بالعنصرية.

الصحفي ديف ويغل من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، شغل المركز الخامس في قائمة ترامب للفقاعات، وذلك "تكريما له" على نشره صورة لملعب كرة فارغ، دوّن تحتها "إلى من يخطب ترامب؟"، وزعم أنها تصور الملعب الذي كان من المنتظر أن يلقي فيه ترامب إحدى كلماته.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله