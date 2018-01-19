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ترامب يوقع قانونا يسمح بمراقبة الأمن للإنترنت دون إذن قضائي

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ترامب يوقع قانونا يسمح بمراقبة الأمن للإنترنت دون إذن قضائي
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت دون إذن قضائي.

وكتب ترامب على "تويتر"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس: "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية".

وأضاف: "سأفعل دائما الشيء الصحيح لبلدنا ووضع سلامة الشعب الأمريكي أولا".

ويمدد مشروع القرار الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات قادمة.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي

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