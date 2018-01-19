ترامب يوقع قانونا يسمح بمراقبة الأمن للإنترنت دون إذن قضائي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت دون إذن قضائي.

وكتب ترامب على "تويتر"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونغرس: "وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية".

Just signed 702 Bill to reauthorize foreign intelligence collection. This is NOT the same FISA law that was so wrongly abused during the election. I will always do the right thing for our country and put the safety of the American people first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وأضاف: "سأفعل دائما الشيء الصحيح لبلدنا ووضع سلامة الشعب الأمريكي أولا".

ويمدد مشروع القرار الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات قادمة.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي