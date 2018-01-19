المكسيك.. زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ولاية باها كاليفورنيا

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 6.6 درجة ضرب منطقة قبالة ساحل لوريتو في ولاية باها كاليفورنيا سور، وأن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب وسط المكسيك في أغسطس/آب العام الماضي، وخلف 248 قتيلا، وتسبب بانهيار عشرات المباني في العاصمة مكسيكو سيتي المكتظة، ما دفع الناس للخروج إلى الشوارع، واندلعت النيران في عدة عمارات وحاصرت أشخاصا داخلها.

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ووقع الزلزال القديم، بعد ساعات فقط من مشاركة العديد من المواطنين في تدريبات على مواجهة الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء المكسيك، في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي تسبب بمصرع الآلاف في العاصمة مكسيكو عام 1985.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي