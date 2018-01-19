نيجيريا.. محتجون يطالبون بإطلاق سراح زعيم روحي

تجددت الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح الزعيم الروحي للطائفة الشيعية في نيجيريا إبراهيم زكزاكي المعتقل منذ عامين، بعد ظهوره في شريط فيديو.

كما طالب أعضاء من الحركة الإسلامية الشيعية لوضع حد لما يقولون إنها عمليات قتل بحق أبناء الحركة.

وكان الشيخ زكزاكي الذي اعتقل منذ عامين قد ظهر في شريط مصور قبل يومين تحدث فيه عن ظروف حياته ومكان علاجه.

وزكزكي محتجز في مكان مجهول، واعتقل إثر اشتباكات دامية بين أنصاره وبين الشرطة النيجيرية في مدينة زاريا.

المصدر: وكالات