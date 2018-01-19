مقاتلات يابانية ترافق قاذفة "سو-24" الروسية

أفادت السلطات اليابانية بأن مقاتلاتها أقلعت اليوم لمرافقة طائرة حربية روسية اقتربت من الحدود اليابانية في أجواء بحر اليابان

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن طائرة استطلاع روسية من طراز "سو-24" رصدت بالقرب من المجال الجوي الياباني في محيط بلدية إيشيكاوا.

وأضافت الوزارة اليابانية أن الطائرة روسية غيرت مسارها وتوجهت نحو مدينة فلاديفوستوك الروسية، مؤكدة أن "سو-24 لم تنتهك المجال الجوي الياباني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت مرارا أن طائراتها تتقيّد تماما بجميع قواعد استخدام المجال الجوي أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ولا تنتهك أجواء الدول.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين