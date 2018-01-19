مقاتلات يابانية ترافق قاذفة "سو-24" الروسية
AFP TORU YAMANAKA
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أفادت السلطات اليابانية بأن مقاتلاتها أقلعت اليوم لمرافقة طائرة حربية روسية اقتربت من الحدود اليابانية في أجواء بحر اليابان
وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن طائرة استطلاع روسية من طراز "سو-24" رصدت بالقرب من المجال الجوي الياباني في محيط بلدية إيشيكاوا.
وأضافت الوزارة اليابانية أن الطائرة روسية غيرت مسارها وتوجهت نحو مدينة فلاديفوستوك الروسية، مؤكدة أن "سو-24 لم تنتهك المجال الجوي الياباني.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت مرارا أن طائراتها تتقيّد تماما بجميع قواعد استخدام المجال الجوي أثناء تحليقها فوق المياه الدولية ولا تنتهك أجواء الدول.
المصدر: "انترفاكس"
ألكسندر توميلين
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