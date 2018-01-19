الكونغو.. مقتل 12 جنديا باشتباكات مع متمردين

أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية في الكونغو الديمقراطية، بأن ما لا يقل عن 12 جنديا قتلوا بالقرب من الحدود الشرقية، التي تشهد قتالا بين الجيش ومتمردين "إسلاميين" من أوغندا.

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يذكر أن الجيشين الكونغولي والأوغندي شنا هجوما الشهر الماضي على متمردي (القوات الديمقراطية المتحالفة)، التي تتهم بالمسؤولة عن هجوم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول على قاعدة للأمم المتحدة، وأسفر عن مقتل 15 جنديا (تنزانيا) من قوات حفظ السلام.

المصدر: رويترز

أحمد باديان