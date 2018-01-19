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الكونغو.. مقتل 12 جنديا باشتباكات مع متمردين

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الكونغو.. مقتل 12 جنديا باشتباكات مع متمردين
AFP ONESPHORE NIBIGIRA
قوات أمن الكونغو قرب الحدود مع بوروندي (صورة أرشيفية)
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أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية في الكونغو الديمقراطية، بأن ما لا يقل عن 12 جنديا قتلوا بالقرب من الحدود الشرقية، التي تشهد قتالا بين الجيش ومتمردين "إسلاميين" من أوغندا.

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يذكر أن الجيشين الكونغولي والأوغندي شنا هجوما الشهر الماضي على متمردي (القوات الديمقراطية المتحالفة)، التي تتهم بالمسؤولة عن هجوم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول على قاعدة للأمم المتحدة، وأسفر عن مقتل 15 جنديا (تنزانيا) من قوات حفظ السلام.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

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