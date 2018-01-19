ماكرون يكشف عن زيادة جديدة في ميزانية الدفاع الفرنسية

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن الزيادة الجديدة في ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية خلال العام 2018.

وذكر ماكرون في خطاب تهنئة القوات المسلحة الفرنسية بالعام الجديد، والتي وجهها لجنود فرنسيين على متن السفينة العسكرية "ديكسيمود"، أن "الميزانية تتضمن زيادة بواقع 1.8 مليار يورو للعام 2018، مقارنة بالسنة الماضية، لتصل بذلك إلى 34.2 مليار يورو".

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وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للعمليات خارج البلاد للعام 2018، ارتفعت إلى 640 مليون يورو، بعد أن كانت 450 مليون يورو في العام 2017. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الدفاع في طليعة القضايا التي سيعطيها الأولوية خلال فترة حكمه".

المصدر: الأناضول

أحمد باديان