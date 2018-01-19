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وزير الدفاع التركي: المحادثات مع روسيا ستستمر بخصوص عملية عفرين شمال سوريا

بابا الفاتيكان يوقف موكبه من أجل شرطية تشيلية

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أمر البابا فرنسيس سائق عربته بالتوقف بعد أن وقعت شرطية من قوة الخيالة التشيلية عن ظهر حصانها، الذي هاج لدى مرور موكبه.

وترجل البابا فرنسيس من سيارته ووقف لعدة دقائق على الرصيف للاطمئنان على حالة الشرطية، وهو يتبادل معها الحديث إلى أن وصلت سيارة إسعاف لنقلها.

وقال مسؤولون إن إصابات الشرطية ليست خطيرة.

الحادث وقع في آخر يوم من زيارة البابا إلى تشيلي، والتي استغرقت ثلاثة أيام.

المصدر: الوكالات

متري سعيد

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