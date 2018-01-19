بابا الفاتيكان يوقف موكبه من أجل شرطية تشيلية

أمر البابا فرنسيس سائق عربته بالتوقف بعد أن وقعت شرطية من قوة الخيالة التشيلية عن ظهر حصانها، الذي هاج لدى مرور موكبه.

وترجل البابا فرنسيس من سيارته ووقف لعدة دقائق على الرصيف للاطمئنان على حالة الشرطية، وهو يتبادل معها الحديث إلى أن وصلت سيارة إسعاف لنقلها.

وقال مسؤولون إن إصابات الشرطية ليست خطيرة.

Pope Francis brought his motorcade to a halt to help a police officer who fell off his horse while riding alongside their route, staying until an ambulance arrived. https://t.co/Eys70JkAUbpic.twitter.com/OOhGvSQN50 — ABC News (@ABC) January 18, 2018

الحادث وقع في آخر يوم من زيارة البابا إلى تشيلي، والتي استغرقت ثلاثة أيام.

المصدر: الوكالات

متري سعيد