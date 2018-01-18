سريّة عسكرية فرنسية تنضم لقوات الناتو في إستونيا

قال رئيس وزراء إستونيا یوری راتاس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن قوات عسكرية فرنسية ستنضم لقوات الناتو في إستونيا العام المقبل 2019.

وصرح وزير دفاع إستونيا يوري لويك بأن كتيبة الناتو الدولية في بلاده أغلب عناصرها من القوات البريطانية إضافة إلى وحدات عسكرية من بلدان الناتو الأخرى.

وشدد الوزير لويك على أنه يقيم الخطوة الفرنسية بشكل عال، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين الوحدات البريطانية والفرنسية في إستونيا له تاريخ طويل ولا بد من مواصلة هذا التعاون المشترك في العام 2019. وذكر يوري لويك أن إرسال السرية الفرنسية إلى إستونيا مهم للعلاقات بين باريس وتالين بشكل عام لأن فرنسا هي دولة أوروبية كبيرة ذات ترسانة نووية وإستونيا لديها روابط متينة مع فرنسا في المجلات السياسية والعسكرية.

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ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن هذا القرار اليوم الخميس أثناء اجتماعهما في لندن المكرس للتعاون في مجالي الأمن والدفاع.

وأفادت وسائل الإعلام بأن القوات البريطانية المسلحة ستشارك في عمليات عسكرية تقودها فرنسا في مالي ضد متطرفين. وفي مقابل ذلك سترسل الحكومة الفرنسية سريتها إلى كتيبة الناتو دعما للبريطانيين في إستونيا.

يذكر أن كتيبة الناتو في إستونيا تتكون من 1200 شخص من بينهم 800 عسكري بريطاني، وتتسلح بمعدات عسكرية ثقيلة تشمل المدرعات.

المصدر: وكالات

مكسيم ميلنيك