برلمان طبرق يستنكر "الانتهاك الإيطالي" للسيادة الليبية

استنكر مجلس النواب المنعقد في طبرق "الانتهاك الواضح للسيادة الليبية" من قبل إيطاليا بعد تصويت برلمانها بالموافقة على زيادة قواتها الموجودة حاليا في مصراتة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب في طبرق طلال الميهوب: "بهذا التصويت اعترفت إيطاليا بوجود قواتها على الأراضي الليبية بالرغم من نفيها ذلك سابقا".

وأضاف الميهوب، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية، أن "لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي تحذر جمهورية إيطاليا من مغبة استمرارها في انتهاك السيادة الليبية".

وكان البرلمان الإيطالي وافق أمس على زيادة الوجود العسكري في ليبيا ونشر ما يصل إلى 470 جنديا في النيجر، لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى أوروبا، ومن المتوقع أن يعمل حوالى 400 جندي إيطالي، ويبلغ عددهم حاليا 370.

المصدر: وكالات

علي جعفر