تبليسي: اللقاحات سليمة والتحفظ على لقاح داء الكلب

نفت وزارة الصحة الجورجية صحة الأنباء التي اتهمتها باستخدام لقاحات خطرة على الإنسان وأكدت أن لقاحات الأطفال سليمة، وأن الصحة العالمية تحفظت على لقاحات مضادة لداء الكلب في جورجيا.

ونقلت "نوفوستي" عن وزارة الصحة الجورجية أنه جرى تضخيم الموضوع ولا يوجد أي خطر على الأطفال.

وذكرت هيئة الرقابة والتفتيش الجورجية أن منظمة الصحة العالمية أوصت تبليسي بسحب لقاحات قد تكون خطرة لأنها لم تجتز الاختبارات الضرورية، فيما تؤكد السلطات الجورجية أنها استحصلت في وقت لاحق على التراخيص اللازمة لاستخدام هذه اللقاحات، وأنها مضادة لداء الكلب ولا علاقة لها بتطعيم الأطفال.

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وتؤكد وزارة الصحة الجورجية أن وسائل الإعلام ضخمت الأمر ونشرت أرقاما لا تتوافق مع الواقع، إذ أن إعادة تسجيل اللقاح لا تعني أنه كان تالفا ولا يصلح للاستعمال.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين