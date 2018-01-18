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مصرع 52 شخصا باحتراق حافلة غربي كازاخستان

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مصرع 52 شخصا باحتراق حافلة غربي كازاخستان
365info.kz
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أكدت لجنة الطوارئ في كازاخستان أن 52 شخصا لقوا مصرعهم باحتراق حافلة ركاب غرب البلاد اليوم الخميس، وفقا لوكالة "إنترفاكس-كازاخستان".

وقال روسلان إيمانكولوف، المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ، إن حريقا نشب داخل حافلة ركاب في مقاطعة أكتوبي غرب البلاد صباح اليوم، وأضاف: "كان في الحافلة 55 راكبا وسائقان، وتمكن 5 أشخاص من مغادرة الحافلة المحترقة، في حين لقي 52 حتفهم في موقع الحادث".

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ووفقا للمسؤول، يتلقى الخمسة الناجون مساعدة طبية، فيما يعمل في موقع الحادث رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والأطباء والخبراء النفسانيون.

بدورها، قالت السلطات المحلية إن مواطنين من أوزبكستان كانوا في عداد ضحايا الحافلة المحترقة.

المصدر: "إنترفاكس-كازاخستان"

متري سعيد

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