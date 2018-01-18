البيت الأبيض: واشنطن لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية!البيت الأبيض: حان الوقت للتعامل مع كيم
AFP
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أعلن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية.
وشدد كيلي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية على أنه "لم يتبق طريق" يمكن عبوره لحل هذه القضية.
وأشار كبير موظفي البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ورث هذه المشكلة من سابقيه، مضيفا أن هذا الأمر أجل كثيرا، "وعلينا أن نتعامل مع هذا الرجل (زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون).
وأكد كيلي أنه لا يمكن السماح بأن تمتلك بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.
المصدر: نوفوستي
محمد الطاهر
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