أفغان يمنحون ترامب ميدالية "الشجاعة" (صورة)

أفادت صحيفة Stars and Stripes التابعة للدفاع الأمريكية أن أفغانا منحوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميدالية "الشجاعة" الذهبية الشعبية تقديرا لموقفه الصارم من باكستان.

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وأوضحت الصحيفة أن المئات من سكان ولاية لوغار الواقعة شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، ومن بينهم شيوخ العشائر وصانعو الأحذية، بادروا بجمع 45 ألف أفغاني (عملة محلية) ما يساوي قرابة 650 دولارا لدفع المبلغ اللازم لصنع ميدالية من الذهب لتكريم الرئيس الأمريكي.

ونقش على الميدالية باللغة الدارية، إحدى اللغات الرسمية في أفغانستان: "من الشعب الأفغاني تقديرا لشجاعة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

stripes.com/SAID FARHAD AKBARI/COURTESTY PHOTO

وقد تم نقل الميدالية إلى السفارة الأمريكية في كابل ليقوموا بتسليمها إلى ترامب.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على تعهد ترامب، عبر تغريدة في "تويتر" نشرها في 1 يناير الجاري، بقطع المساعدات المالية الأمريكية عن إسلام آباد، متهما إياها بتوفير "ملاذ آمن للإرهابيين الذين تصطادهم الولايات المتحدة في أفغانستان".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

وبالفعل، بعد مرور ثلاثة أيام من هذا التصريح، أكدت الخارجية الأمريكية أنها قررت تجميد جزء من المساعدات المخصصة لباكستان، وبالتحديد المساعدات الأمنية، حتى تتخذ إسلام آباد إجراءات "حاسمة" ضد التنظيمات الإرهابية، ومنها حركة "طالبان" الأفغانية وشبكة "حقاني".

المصدر: stripes.com

إينا أسالخانوفا