وزير الخارجية الأمريكي: باقون في سوريا حتى هزيمة "داعش" بالكامل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا حتى هزيمة تنظيم "داعش" بالكامل.

كما بين تيلرسون، في كلمة ألقاها في جامعة ستانفورد، أن بلاده ستبقي قواتها في سوريا حتى بعد هزيمة "داعش" الوشيكة وقال: "فلنوضح أن الولايات المتحدة ستحتفظ على الوجود العسكري في سوريا المرتكز على ضمان عدم ظهور داعش مجددا".

وأضاف: "من المهم لمصلحة الولايات المتحدة القومية الحفاظ على وجودها العسكري والدبلوماسي في سوريا من أجل إنهاء الصراع في هذا البلد".

وشدد على أن بلاده لن ترتكب أخطا الماضي في سوريا وقال: "لا يمكننا أن نكرر الأخطاء التي ارتكبناها في عام 2011 حينما أتاح انسحابنا السابق لأوانه من العراق للقاعدة فرصة للاستمرار والتحول في نهاية المطاف إلى داعش.. لا يمكننا أن نكرر القصة ذاتها في سوريا".

وشدد تيلرسون على أن "رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة عبر عملية سترعاها الأمم المتحدة، سيخلق ظروفا للسلام بعيدة الأمد في سوريا"، محملا الأسد مسؤولية التمهيد لظهور تنظيم "داعش" في بلده.

واعتبر أن سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا سيتيح لإيران مواصلة تعزيز مواقعها في هذا البلد.

وأكد أن الجانب الأمريكي سيدعم عملية جنيف للتسوية السورية بقوة.

يتبع..