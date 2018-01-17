سناتور أمريكي يشبه ترامب بستالين

شبه السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جيف فلايك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم السوفيتي السابق يوسف ستالين، بسبب مواقفه من وسائل الإعلام.

وقال السناتور للصحفيين: "العام الماضي لم يشهد استعارة الرئيس الأمريكي للغة الاستبدادية للحديث عن الصحافة الحرة فحسب، بل ويبدو أنه بدوره شجع الديكتاتوريين والاستبداديين... هذا يستحق الشجب".

واعتبر فلايك استخدام ترامب لعبارة "عدو الدولة" في معرض حديثه عن وسائل الإعلام "عارا"، مشيرا إلى استخدام هذه العبارة من قبل النظام السوفيتي في عهد يوسف ستالين.

كما أعرب السناتور عن اعتقاده بأن شخصيات مثل الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي استفادوا من هجمات ترامب على وسائل الإعلام، وبدأوا يستخدمون عبارات مثل "الأخبار الكاذبة" (fake news)، التي يستخدمها ترامب متحدثا عن "سي أن أن" و"نيويورك تايمز" وغيرهما من وسائل الإعلام.

هذا، وكان ترامب قد كتب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في فبراير/شباط عام 2017، أن "وسائل الإعلام الكاذبة ليست عدوا لي، بل إنها عدو الشعب الأمريكي!"، وذكر على وجه التحديد صحيفة "نيويورك تايمز" وقنوات "أن بي سي" و"أي بي سي" و"سي بي أس" و"سي أن أن".

والجدير بالذكر أن مصطلح "عدو الدولة" استخدم في روسيا، ولاحقا في الاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر عام 1917 في إشارة إلى المتهمين بممارسة نشاطات معادية للسلطة السوفيتية ومناهضة للثورة البولشفية. وكان لهذا المصطلح انتشار واسع في عهد يوسف ستالين، الذي حكم الدولة في الفترة 1924 – 1953، وظهر حتى في الدستور السوفيتي الذي تم إقراره في عام 1936.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف