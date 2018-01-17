مصرع 12 شخصا في تفجيرين انتحاريين في نيجيريا

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 48 آخرون جراء تفجيرين انتحاريين وقعا في مدينة مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.

ورجحت السلطات المحلية أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة تقف وراء العملية من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بمقتل 9 أشخاص في هجومين منفصلين شنهما مسلحو بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا يوم الاثنين الماضي.

جدير بالذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتشددة تنشط بشكل رئيس في شمال وشمال شرق نيجيريا، وتعارض نموذج التعليم الغربي، وتسعى إلى إنشاء خلافة إسلامية، وفرض أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء نيجيريا.

وفي العام 2015، أعلنت "بوكو حرام" ولاءها لتنظيم "داعش".

وقد لقي نحو 20 ألف شخص على الأقل مصرعهم على يد "بوكو حرام" في بلدان حوض بحيرة تشاد منذ العام 2009، فيما تسببت الجماعة بنزوح حوالي 2.6 مليون شخص، إضافة إلى اختطاف عشرات الآلاف.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين