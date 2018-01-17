جماعة نيجيرية تتوعد بشن هجمات على آبار نفط في البلاد

هددت جماعة "منتقمو دلتا النيجر" المسلحة بشن هجمات على آبار النفط في نيجيريا.

وحذرت الجماعة في بيان لها نشر على موقعها في الإنترنت، من أن هذه الهجمات ستكون الأكثر قسوة وستستهدف الآبار العميقة التي تملكها الشركات الدولية.

وأضاف البيان أن الهجمات المقبلة ستتزامن مع الذكرى الـ62 لبدء استخراج النفط من قبل شركة "شيل" ("Shell") في الأراضي التي يقطنها شعب أولويبيري، وقد تقع في الأيام القريبة القادمة.

يذكر أن أنابيب النفط التابعة لشركات "Nigerian Petrolium Development Company" والشركات الدولية الكبيرة وبينها "Chevron" و"Eni" تتعرض لهجمات من قبل الجماعات المسلحة في نيجيريا مرارا. وتبرر جماعة "منتقمو دلتا النيجر" والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في المنطقة عملياتها بأن الشركات النفطية تتحمل المسؤولية عن تلويث البيئة في البلاد، مضيفين أن سكان المناطق الفقيرة لا يستفيدون من بيع الثروات الطبيعية الموجودة في مناطقهم.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا