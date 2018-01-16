نتنياهو يصافح الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي

صافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في اليوم الثالث لزيارته للهند في حادثة نادرة إذ أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين تل أبيب وكابل.

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وأفادة قناة i24 العبرية بأن المصافحة بين نتنياهو وكرزاي جاءت أثناء مشاركتهما في مؤتمر "ريسنا" في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت القناة إن نتنياهو بجل العلاقات بين إسرائيل والهند في خطابه أمام المجتمعين في المؤتمر، مؤكدا وجود "الكثير من أوجه الشبه بين الحضارتين اليهودية والهندية اللتين تدمجان التقاليد والأعراف العتيقة والحداثة والقيم الديمقراطية".

كما أعلن نتنياهو أن بلاده تملك "قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوية سياسية، والقيم الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "إحدى طرق مواجهة تهديدات الإسلام الراديكالي والإرهابي هي توطيد العلاقات بين الدول الديمقراطية".

وأكدت الصحيفة أن قطاع الصناعات العسكرية في إسرائيل تنتظر من نتنياهو أن ينجح هلال زيارته الحالية للهند بإقناع رئيس الوزراء الهندي بالتراجع عن قراره إلغاء صفقة سلاح شراء 8 آلاف قطعة من صواريخ "سبايك" الموجهة المضادة للدبابات من إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار.

haaretz.com

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المصدر: i24news.tv

إينا أسالخانوفا