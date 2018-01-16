مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في كولومبيا
AFP HO COLOMBIAN ARMY
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لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز "مي-17" في كولومبيا حسب مصادر إعلامية.
وأوضحت المصادر أن المروحية العسكرية التي كان على متنها 8 عسكريين ومدنيان اثنان تحطمت في دائرة أنتيوكيا شمال غربي كولومبيا، وتم العثور على جثث 7 من ركابها، فيما البحث مستمر عن الركاب الـ3 الآخرين الذين كانوا على متنها.
وبدأت السلطات التحقيق في الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد.
المصدر: "نوفوستي"
ألكسندر توميلين
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