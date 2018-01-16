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رومانيا.. الحزب الحاكم يطيح بثاني رئيس وزراء في غضون 7 أشهر

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رومانيا.. الحزب الحاكم يطيح بثاني رئيس وزراء في غضون 7 أشهر
AFP
ميهاي تودوس
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استقال ميهاي تودوس رئيس الوزراء الروماني بعد أن سحب قياديون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم تأييدهم السياسي له، ليصبح ثاني رئيس وزراء تتم الإطاحة به من حزبه في غضون 7 أشهر.

وقال تودوس للصحفيين، أمس الاثنين: "لا أريد أن أشق صف الحزب. هم من رشحوني وهم من أزاحوني. أتحمل المسؤولية عن أفعالي ولست نادما على أي شيء من تصرفاتي كرئيس للوزراء".

وأكد أحد قياديي الحزب أن التصويت كان بغالبية كاسحة للإطاحة برئيس الوزراء، وأضاف قيادي آخر بالحزب "استقال تودوس".

وأشار المسؤولان إلى أن القيادي بالحزب بول ستانيسكو سيعين رئيس وزراء مؤقتا.

وبدأ التوتر بين تودوس، الذي اختير في يونيو/حزيران الماضي، ورئيس الحزب صاحب النفوذ ليفيو دراجنيا، الأسبوع الماضي، عندما طلب رئيس الوزراء من وزيرة داخليته الحليفة المقربة من دراجنيا الاستقالة من منصبها، متهما إياها بالكذب عليه علنا، لكنها رفضت.

المصدر: رويترز

رُبى آغا

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