رئيس مجلس النواب اللبناني يصل طهران

وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى طهران للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي على رأس وفد نيابي، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأفادت الوكالة اللبنانية يوم الاثنين بأن الوفد النيابي اللبناني يضم النائبين، قاسم هاشم ونوار الساحلي، إضافة إلى الوفدين الإداري والإعلامي.

وكان في استقبال الوفد اللبناني في مطار طهران نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي أسد الله عباسي، ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس أحمد سالك.

وقال بري في لقاء عقده بري مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني : "لعل المؤتمر يكون مانعا للأعداء أيضا في الوقت نفسه وخصوصا بعد الذي جرى لقطعة من السماء في الأرض وهي القدس الشريف".

واعتبر بري أن زيارته لإيران "فرصة لأتوجه إلى سماحة المرشد القائد والشعب الإيراني ومجلس الشورى الإيراني لانتصاره على الذات والفتنة وأيضا لانتصار الدبلوماسية الإيرانية فيما يتعلق بالاتفاق النووي على رغم عناد الولايات المتحدة ومشاكستها وجنونها".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

إينا أسالخانوفا









