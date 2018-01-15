يلدريم: واشنطن تناصب تركيا العداء بوقوفها إلى جانب التنظيمات الإرهابية
Reuters Umit Bektas
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اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن واشنطن بوقوفها إلى جانب التنظيمات الإرهابية، إنما تناصب تركيا العداء عوضا عن العمل على دعم جهود أنقرة لحماية الحدود التركية.
وحول مساعي واشنطن لحشد ما تسميه "قوة حماية أمنية" شمالي سوريا قوامها "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتبر يلدريم أنه من الحري بدولة عضو في الأطلسي العمل على حماية الحدود التركية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، عوضا عن أن تتماهى مع التنظيمات الإرهابية.
وختم بالقول: "سندافع عن بلادنا حتى آخر قطرة من دمائنا في وجه أي تهديد، مهما كان ومن أي جهة كانت، ولن نعطي الفرصة أبدا لأي تشكيل يستهدف استقلالنا".
المصدر: الأناضول
ياسين بوتيتي
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