أنقرة تحذر واشنطن من "اللعب بالنار"على الحدود السورية

قال نائب رئيس الوزراء التركي، باكير بوزداغ، اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار" من خلال تشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا تضم قوات كردية.

وتأتي التصريحات التركية ردا على إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن تشكيل قوة تتكون من 30 ألف مقاتل على الحدود السورية والأكراد عمودها الفقري، .

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أكد فور إعلان التحالف عن هذه الخطوة، أن بلاده "تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده".

وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، الامتداد السوري لمنظمة (بي كا كا) التي تصنفها منظمة إرهابية.

ورأت أنقرة في هذه الخطوة محاولة من "واشنطن لإضفاء الشرعية على هذه المنظمة الإرهابية، وتثبيت أركانها في المنطقة بشكل دائم"، بذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: وكالات

نادر همامي