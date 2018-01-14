التحالف الدولي: نعمل على تشكيل قوة أمنية حدودية جديدة في سوريا تضم 30 ألف مقاتل

أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" أنه يعمل بالتعاون مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لوائه في سوريا على تشكيل قوة أمنية جديدة لنشرها على الحدود السورية مع تركيا والعراق وشرقي الفرات.

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وأوضح التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن هذه القوة ستضم 30 ألف مقاتل وستخضع لقيادة "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلها العسكري وحاربت تنظيم "داعش" بدعم كبير من البنتاغون.

وقال البيان: "يعمل التحالف بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية على تشكيل وتدريب قوة أمنية حدودية سورية جديدة، وفي الوقت الحالي هناك حوالي 230 شخصا يجري تدريبهم في المرحلة الأولى، لكن الهدف النهائي يكمن في تشكيل قوة تضمن نحو 30 ألف شخص".

وأشار التحالف إلى أن القوة الجديدة يخطط لنشرها قرب وادي نهر الفرات على طول الشريط الحدودي للأراضي الغربية السورية التي تسيطر عليها حاليا "قوات سوريا الديمقراطية"، وكذلك على حدود سوريا مع تركيا والعراق.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتهم تركيا بشدة الولايات المتحدة بإنشاء "حزام إرهابي" شمال سوريا يهدد الأمن التركي.

وتشكل قضية القوات الكردية في سوريا أحد أسخن خلافات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا الولايات المتحدة بسبب تأييدها المسلحين "الإرهابيين" الأكراد في المناطق الشمالية السورية وتزويدهم بالأسلحة.

وأمس السبت، تعهد أردوغان بأن تركيا "ستبدد الجيش"، الذي تشكله الولايات المتحدة في سوريا من المسلحين الأكراد.

وتقدم الولايات المتحدة على الأرض السورية دعما كبيرا بالسلاح والتدريب والتغطية الميدانية لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي تمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلا عسكريا أساسيا له، فيما يشكل "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي محوره السياسي.

وتعتبر الحكومة التركية جميع هذه التنظيمات حليفة لـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا في تركيا والتي تحاربه على مدار سنوات طويلة.

وفي حديث لوكالة "رويترز" أكد مسؤول تركي أن تسكيل الولايات المتحدة قوة عسكرية كردية جديدة في سوريا مثل سبب استدعاء أنقرة القائم بأعمال السفير الأمريكي في تركيا.

المصدر: رويترز + Defence Post

رفعت سليمان