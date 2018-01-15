شاهد.. "سيارة طائرة" تحطم قواعد المرور والطبيعة!

حطم سائق سيارة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كل قواعد المرور، والطبيعة أيضا، عندما طار بسيارته في الهواء ليخترق جدار طابق ثانٍ في مبنى على جانب الطريق.

ونشرت السلطات المحلية على "تويتر" صورا للسيارة المعلقة، على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع راكبي السيارة، ودهشتهم بشأن طريقة وصولها إلى هذا الوضع الغريب.

وأفادت شرطة سانتا آنا أن: "السيارة كانت تسير بسرعة فائقة قبل أن تصطدم بالحاجز في وسط الطريق وتطير في الهواء"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت تعاطي السائق للمخدرات".

Une voiture a heurté un terre-plein central et s'est envolée pour atterrir au 2ème étage d'un cabinet dentaire.

Le conducteur, indemne, a été arrêté pour usage de stupéfiants.#SantaAna#Californie

pic.twitter.com/cEe2GFaWiN — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 15 janvier 2018

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 janvier 2018

OCFA on scene in SANTA ANA of a vehicle into a building. One person still trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/sWmtovu0Kd — OCFA PIO (@OCFA_PIO) 14 janvier 2018

المصدر: وكالات

رُبى آغا