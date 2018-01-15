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شاهد.. "سيارة طائرة" تحطم قواعد المرور والطبيعة!

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حطم سائق سيارة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كل قواعد المرور، والطبيعة أيضا، عندما طار بسيارته في الهواء ليخترق جدار طابق ثانٍ في مبنى على جانب الطريق.

ونشرت السلطات المحلية على "تويتر" صورا للسيارة المعلقة، على ارتفاع أكثر من 3 أمتار، أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع راكبي السيارة، ودهشتهم بشأن طريقة وصولها إلى هذا الوضع الغريب.
وأفادت شرطة سانتا آنا أن: "السيارة كانت تسير بسرعة فائقة قبل أن تصطدم بالحاجز في وسط الطريق وتطير في الهواء"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت تعاطي السائق للمخدرات".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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