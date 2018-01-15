إخلاء مبنى البورصة في جاكرتا بعد انهيار سقف الطابق الثاني

أسفر انهيار سقف في مبنى البورصة الإندونيسية بجاكرتا عن إصابة 10 أشخاص على الأقل قبل تدخل السلطات وإخلاء المكان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المسؤولين في البورصة، أن الطابق الثاني من المبنى انهار.

Bursa efek Indonesia telah terjadi musibah#BursaEfekIndonesiapic.twitter.com/m9Xnuogwuj — Ridwan Syahputra (@RidwanSPTR) January 15, 2018

وذكرت محطة "مترو التلفزيون" أن عشرات الأشخاص شُوهدوا وهم يغادرون السوق المالية وسط جاكرتا اليوم الاثنين.

BREAKING: Scene at Jakarta stock exchange now. Floor collapse. Many casualties pic.twitter.com/n21IclcgWq — Adam Harvey (@adharves) January 15, 2018

ورفض مدير البورصة ألبينو كيانجايا التعليق على الحادث. وأظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي هيكلا معدنيا قد انهار حول مقهى "ستاربكس" بالقرب من مدخل المبنى متعدد الطوابق.

وقال مسؤول في الشرطة إن طابقا انهار وجرح ما لا يقل عن عشرة أشخاص في مبنى بورصة اندونيسيا اليوم الاثنين"، مؤكدا أن ذلك لم يكن بسبب عامل خارجي أو قنبلة.

المبنى هو واحد من مجمع البرجين الذي تم استهدافه بسيارة مفخخة من قبل متطرفين عام 2000.

Gedung Bursa Efek Jakarta, lantai 2 gedung BEI runtuh. Sejumlah pengunjung di Gedung Bursa Efek Indonesia dan sedang dalam upaya evakuasi, Senin siang (15/1). (P. Ncek) #ElshintaHotNewspic.twitter.com/SK3DaQ1sZL — Radio Elshinta (@RadioElshinta) January 15, 2018

المصدر: وكالات

نادر همامي