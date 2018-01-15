بيان صادر عن "الشاباك" بخصوص "دواعش" إسرائيل

أصدر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك"، بيانا بخصوص المواطنين الإسرائيليين الذين يدعمون تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أنه يدرجهم في خانة التهديد الأمني الخطير.

وكشف "الشاباك" عن أنه قام خلال شهر يناير الجاري، وبمساعدة الشرطة باعتقال المدعو حسن خالد طاهر شيخ يوسف، من مواليد 1991 ومن سكان الطيبة، للاشتباه بدعمه لتنظيم "داعش"، ولاعتزامه تنفيذ عمليات إرهابية استلهاما من هذا التنظيم الإرهابي.

وجاء في البيان: "اتضح خلال التحقيق معه (حسن خالد طاهر شيخ يوسف) بأنه خلال عامي 2014-2015 أصبح حسن يتقرب من تنظيم (داعش) حيث كان يتابع مواد دعائية متعلقة بداعش على الإنترنت، وفكر باحتمالية الانضمام إلى هذا التنظيم في سوريا. وتبين أنه شاهد فيديوهات كانت تعلّم تحضير المتفجرات، وأنه أيضا حاول أن يقنع شخصا آخر كي يشتري معه بندقية من طراز (M16)".

"وخلال أشهر الصيف من عام 2017، وعلى خلفية الأحداث التي وقعت قرب جبل الهيكل بسبب نصب البوابات الإلكترونية هناك، حاول حسن إقناع آخرين بالانضمام إليه بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بسيناريوهات مختلفة، بما فيها تنفيذ عملية إطلاق نار في أورشليم، وتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الشرطة في الطيبة وعملية طعن، ورفض جميع هؤلاء الذين توجه إليهم حسن باقتراحاته وتبرأوا منه. وأدى ذلك إلى تشويش خططه لأنه خشي من تنفيذ عمليات إرهابية بمفرده".

وأشار البيان الصادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن نيابة المحافظة الوسطى رافقت التحقيقات وقامت اليوم بتقديم لائحة اتهام بحق (حسن خالد طاهر شيخ يوسف).

وأكد "الشاباك" أنه سيواصل مراقبة المشتبه بهم عن كثب، وسيتخذ الخطوات اللازمة من أجل إحباط ترويج دعاية "داعش" في إسرائيل، وخروج مواطنين إسرائيليين من البلاد بهدف الالتحاق بصفوف هذا التنظيم الإرهابي.

المصدر: وكالات